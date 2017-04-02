台中枇杷北上展售 免費試吃人氣旺
每年3、4月是枇杷產季，台中市政府農業局今天（2日）在台北希望廣場舉辦台中虹溪枇杷展售活動，提供現場免費試吃，吸引民眾目光。農業局表示，台中市枇杷產量占全國7成以上，為全國最大、品質最優枇杷產區，希望藉由活動推薦全國消費者最優質的台中黃金枇杷。
展售現場除免費提供民眾品嚐鮮美枇杷，在下午3時30分至5時30分也舉辦趣味活動好康送、枇杷花藝教學等活動，吸引民眾嚐鮮選購；另榮獲「台中市優質枇杷果品評鑑」獎項的新社區農民黃金源也北上參與展售盛會，推薦消費者台中的優質枇杷。
行政院農業委員會農糧署中區分署副分署長林美華表示，希望廣場皆販售當季、新鮮的蔬果，而枇杷則是最能代表當季果品。
台中市政府協助農糧署輔導農民成立枇杷專區，在專業栽培技術及合理的安全用藥施肥之下，產出果粒飽滿、色澤橙黃、果肉細緻的優質枇杷，也歡迎民眾踴躍選購。
新社區農會總幹事羅文正也表示，新社區的好山好水適合生產高品質的水果及花卉，推薦台中優質枇杷正是清明節祭祖時的最佳果品。
農業局長王俊雄強調，枇杷屬高經濟作物，是極具競爭力的水果，台中市栽培面積808公頃，年產量4,621公噸，為全國最大的枇杷產區。今年因為雨水少、日夜溫差大，台中枇把果實色澤金黃、果肉質地細膩、香甜多汁，鮮食口感極佳。
挑選枇杷時可觀察外表，選擇果粒大、完整、色澤濃且均勻為佳，如皮薄易剝離、果肉軟而多汁、食後無殘渣，即為高品質枇杷。
(中時)
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