台中枇杷北上展售，免費試吃人氣旺

我要評比

台中市府歡迎喜愛枇杷的朋友到台北希望廣場參與一年一度的台中優質黃金枇杷盛會。（圖／台中市府提供）

每年3、4月是枇杷產季，台中市政府農業局今天（2日）在台北希望廣場舉辦台中虹溪枇杷展售活動，提供現場免費試吃，吸引民眾目光。農業局表示，台中市枇杷產量占全國7成以上，為全國最大、品質最優枇杷產區，希望藉由活動推薦全國消費者最優質的台中黃金枇杷。

展售現場除免費提供民眾品嚐鮮美枇杷，在下午3時30分至5時30分也舉辦趣味活動好康送、枇杷花藝教學等活動，吸引民眾嚐鮮選購；另榮獲「台中市優質枇杷果品評鑑」獎項的新社區農民黃金源也北上參與展售盛會，推薦消費者台中的優質枇杷。

行政院農業委員會農糧署中區分署副分署長林美華表示，希望廣場皆販售當季、新鮮的蔬果，而枇杷則是最能代表當季果品。

台中市政府協助農糧署輔導農民成立枇杷專區，在專業栽培技術及合理的安全用藥施肥之下，產出果粒飽滿、色澤橙黃、果肉細緻的優質枇杷，也歡迎民眾踴躍選購。

新社區農會總幹事羅文正也表示，新社區的好山好水適合生產高品質的水果及花卉，推薦台中優質枇杷正是清明節祭祖時的最佳果品。

農業局長王俊雄強調，枇杷屬高經濟作物，是極具競爭力的水果，台中市栽培面積808公頃，年產量4,621公噸，為全國最大的枇杷產區。今年因為雨水少、日夜溫差大，台中枇把果實色澤金黃、果肉質地細膩、香甜多汁，鮮食口感極佳。

挑選枇杷時可觀察外表，選擇果粒大、完整、色澤濃且均勻為佳，如皮薄易剝離、果肉軟而多汁、食後無殘渣，即為高品質枇杷。

(中時)