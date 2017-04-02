疑長期憂鬱所苦 69歲老婦跳樓輕生
家住新北市永和區的69歲謝姓老婦疑因長期罹患憂鬱症，昨天（1日）凌晨從住處跳樓輕生，經1樓早餐店老闆娘發現報案，送醫急救仍不治，但謝女並未留下遺書，警方已報請檢察官相驗查明死因。
警方調查，謝女10餘年前罹患視網膜病變，看不清楚東西，疑因此患有憂鬱症，今年農曆年後眼疾與憂鬱症病況加重，開始睡不著覺，曾前往醫院就診，並向家人透露輕生念頭。
謝女前晚睡前還曾與丈夫聊天，謝夫昨凌晨5時許聽見戶外一聲巨響，驚醒後發現謝女不見蹤影，最後從陽台看見謝女倒在1樓馬路邊。
路旁早餐店老闆娘也說，她正在店裡準備營業用的食材，突然聽到巨大聲響，走出店門就看到常來買早餐的謝女躺在地上，上面電線也被扯斷垂下，當時謝女還有微弱呻吟聲，趕緊打電話報案將謝女送醫急救，但仍傷重不治。
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