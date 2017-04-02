橘子像木瓜！？溥心畬罕見畫作將公開拍賣

溥心畬罕見畫作將在台北公開拍賣。(圖／戴忠仁提供)

資深主播戴忠仁連續假期沒放假，急要求拍賣公司讓他看畫，原來是他瞧見一張溥心畬畫作的照片，趕緊先睹為快，因為這張畫不但畫得好，更有「少見多怪」的有趣紀錄。

戴忠仁透露，溥心畬以熟練的筆法，運用濃淡筆墨勾勒描繪一顆橘子掛在枝頭上，並在畫上題記：「海上多奇果，枝頭大似盤。中原人不識，獨作木瓜看。偶寫台灣大橘。心畬。」。這是民國39年後、渡海來台的大陸人士，由於未曾見過台灣碩大的橘子，而誤認為是木瓜，他說溥心畬的這張「台灣大吉」作品，不僅筆墨精湛，而且也對當時兩岸人情風俗的差距做了有趣的描述，不但有藝術價值也兼具歷史紀錄，這幅作品過去從來沒有曝光過，因此深深的吸引戴忠仁的注意。

戴忠仁認為，溥心畬所畫的應該是台灣的虎頭柑，這種橘子非常的酸澀，可以當藥用不宜當水果。這幅罕見的畫作，將在這個星期天（四月九號）於台北沐春堂公開拍賣，從4月7號起連續兩天會在台北松煙文創園區二號倉庫展示。

(中時電子報)