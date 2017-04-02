搶「兄」、「妹」演唱會門票 小心網拍詐騙
流行音樂團體「兄弟本色」宣布將在4月底舉辦最後一場演唱會後解散單飛，引爆粉絲搶票，許多向隅的歌迷上網買黃牛票，結果卻遭假網拍詐騙；同樣將在今年開唱的「阿妹」張惠妹，也有多名歌迷上網票被騙。刑事局統計，3月門票假網拍詐騙共27件，其中半數都是在臉書上購買「兄」、「妹」演唱會門票而遭詐，莊姓女高中生買了5張被騙近萬元。警方呼籲民眾應循正常管道購票。
警方表示，家住北部的17歲莊姓女高中生，3月在蝦皮拍賣平臺看到1名暱稱為「代購小站」的賣家販售兄弟本色演唱會門票，於是用LINE和對方聯繫，莊同學表示自己曾被網拍詐騙過，希望能用貨到付款方式交易，並要求賣家傳送門票照片以證明。
對方先爽快表示可以面交，還立刻將門票照片傳給莊同學以取信於她，但又表示不提供貨到付款，面交地點則在屏東，強調「票很搶手，不趕快決定就要賣給別人了。」
莊同學原本一再表示很怕又被騙，但一聽可能買不到，緊張之下毫不猶豫將5張票共新臺幣9770元轉帳給對方，結果對方收錢後就將莊同學封鎖。再度被騙的莊同學報案時邊哭邊罵：「詐騙集團太沒良心！」
刑事局預防科指出，今年3月共發生27件購買演唱會門票遭假網拍詐騙案，其中21件透過臉書社團，4件透過蝦皮拍賣，全部都是私下交易。有8件是為了看兄弟本色演唱會，6件阿妹演唱會。
警方呼籲，購買票券應透過正常管道，並避免先匯款後取票，網路購物更應公開下標而非私下交易，以免遭詐騙或發生交易糾紛。有疑問請撥打反詐騙專線165諮詢。
(中時)
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