名冊外洩陰謀論 洪秀柱：欲加之罪

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媒體報導，中國國民黨連系黨代表質疑新進黨員資料外洩是黨中央設局；國民黨主席洪秀柱（前中）2日上午出席活動受訪表示，欲加之罪、何患無辭，黨已嚴加徹查。中央社記者裴禛攝 106年4月2日

媒體報導，中國國民黨連系黨代表質疑新進黨員資料外洩是黨中央設局；國民黨主席洪秀柱今天表示，欲加之罪、何患無辭，黨已嚴加徹查。

媒體報導，國民黨中央委員連勝文友人、黨代表徐立曄在黨內群組痛批黨中央在人頭黨員爭議「設局」，質疑有人把資料（新進黨員資料）給前副總統吳敦義陣營，吳敦義陣營用了，再罵吳敦義。

洪秀柱上午出席聲援「八百壯士」活動後受訪表示，各投開票所設下重重機制，投票一定要有雙證件，除黨證，還要有照片證件。

她說，如果人頭黨員或大戶，手上拿一堆黨證，但沒身分證明證件，還是不能投票，每個程序經仔細思考，期盼做到公平、公正、公開選舉，讓黨務、選務順利。

洪秀柱表示，檯面上的人也許大家都知道和諧、團結的重要，台下支持者難免情緒性，認為支持對象受攻擊，有很多情緒性反應與反彈，大家應各自呼籲自己陣營說好話、存好心。

此外，國民黨立法院黨團邀6名國民黨主席擬參選人出席「政見發表座談會」，洪秀柱說，連署有沒有通過，能不能成為正式候選人，17日才知道。

洪秀柱表示，黨已規劃舉辦2場兼具辯論性質的政見發表會，也辦地方政見說明會，如果還有需要候選人前往個別接受訪問都沒問題，但如果是較大型規模，還是按黨原來預定程序走。1060402

(中央社)