澳洲颶風黛比走後 發現第3名罹難者遺體

颶風黛比（Debbie）侵襲澳洲，其引發的洪水肆虐東岸，今天澳洲當局發現第3名罹難者遺體。洪水退去後，也揭露黛比釀成的人員和經濟損失。

路透社報導，災區範圍長達1000公里，從昆士蘭省（Queensland）熱帶渡假島嶼和黃金海岸（Gold Coast）觀光區到新南威爾斯省（New South Wales）的農田。

昆士蘭省警方表示，昨天下午在昆士蘭省洪水中發現77歲的瑞博（Nelson Raebel）遺體。黛比3月28日侵襲澳洲來至今，全國死亡人數來到3人。

當局表示，昆士蘭省災區仍有3人失蹤，還在尋找這3人的下落。

法新社報導，根據地方公園的紀念碑，位在布里斯本（Brisbane）南方的北麥克林（North Maclean）居民對洪水已司空見慣，此區過去共發生6次大洪水。

但當地人表示，黛比走了之後引發的洪水，造成的損壞程度之嚴重是前所未見的。

11歲的阿契伯德（Blaze Archibald）表示，他還記得2013年發生的大水災。他談到當時的水災時說：「當時水沒有進到馬廄裡。這次馬廄裡都是水。」（譯者：中央社陳昱婷）1060402

(中央社)