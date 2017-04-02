釣魚台爭議 外交部：台灣有海洋調查權

我要評比

外交部今天表示，台日專屬經濟海域（EEZ）有許多重疊，台灣有權在主張的EEZ內從事海洋調查。

日本產經新聞報導，台灣的海洋調查船在未經日本核准下，去年8度闖入釣魚台周邊日本EEZ從事海洋調查，是10年來件數最多，可見台灣對海洋權益意識高漲。

外交部表示，台日EEZ重疊情形嚴重，雙方對EEZ劃界立場不同，中華民國政府一貫堅持調查船有權在主張的EEZ內從事海洋科學調查活動。

外交部說，基於維繫台日友好關係考量，雙方去年召開第1屆台日海洋事務合作對話會議中，同意成立「海洋科學合作工作小組」，希望未來經工作小組協商機制，與日本方面就重疊海域的海洋科學調查活動，達成雙方都可接受的合理安排。1060402

(中央社)