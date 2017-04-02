日媒指我去年未經同意侵入釣魚台經濟海域調查 外交部回應
日本產經新聞今天報導台灣的海洋調查船，去年間8度侵入釣魚台周邊專屬經濟海域（EEZ），是歷年之最。我外交部今表示，臺日專屬經濟海域重疊情形嚴重，雙方對EEZ劃界立場不同，政府一貫堅持我調查船有權在我主張之EEZ內從事海洋科學調查活動。
日本媒體報導南海諸國近年來對於主權意識不斷升高，而台灣也主張擁有釣魚台（日稱尖閣諸島）的主權，韓國在這十年來也有兩件確認海調船進入獨島（日稱竹島）的EEZ。而台灣未經同意進入釣魚台海域進行海調次數有逐年攀升的趨勢，去年最多高達8次。
我外交部表示，基於維繫臺日友好關係考量，雙方在去年召開之第一屆臺日海洋事務合作對話會議中，同意成立「海洋科學合作工作小組」。政府盼未來經由該工作小組之協商機制，與日方就重疊海域之海洋科學調查活動達成雙方均可接受之合理安排。
(中時)
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