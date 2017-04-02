日本語能力試驗 15日前報名

我要評比

證明自己日語能力的機會來了，2017年第1回「日本語能力試驗（JLPT）」已開放報名至15日止，考試時間為7月2日，共有台北、台中、高雄3個考場。

JLPT是全球規模最大的日語能力檢定，由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會掛保證，可廣泛用於求職、公司內部升遷、在校學習評量、入學甄選等用途，也被日本政府視為外籍人士申請工作資格的認定條件之一。

不過，如果想到日本留學，要考的就不是JLPT，而應報名「日本留學試驗（EJU）」，該考試不只有日語，還包括基礎學科能力。

今年JLPT於4月1日至15日報名，考試分成5個級數，不分年齡都可報考，測驗內容包括言語知識、讀解、聽解。相關資訊可參考語言訓練測驗中心（LTTC）網站。1060402

(中央社)