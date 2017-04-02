5歲就打電玩 游名揚創業闖出一片天

以手機平台起家的雷亞遊戲，旗下作品風格多變，透過台北市產業獎勵補助專案辦公室協助，未來陸續打造周邊產業，總經理游名揚從5歲開始接觸電玩，高中就有遊戲創業夢。（台北市產發局提供）中央社記者劉建邦傳真 106年4月2日

以手機平台起家的雷亞遊戲，旗下作品風格多變，透過台北市產業獎勵補助專案辦公室協助，未來陸續打造周邊產業，總經理游名揚從5歲開始接觸電玩，高中就有遊戲創業夢。

自2011年成立的雷亞遊戲，不管是音樂節奏遊戲還是可愛角色休閒遊戲或硬派動作遊戲都曾拿下許多殊榮，這些手機遊戲風格迥異，但卻款款爆紅。

游名揚說，他從5歲開始打電玩、高中就有遊戲創業夢，就讀研究所時，投入開發大型機台遊戲，先以2款音樂遊戲當作起點，2年後，轉至手機平台，之後成立雷亞遊戲，當然也從擅長的音樂遊戲出發，首款就一炮而紅。

游名揚提到，台灣沒有天然資源，過去製造業的基礎工作未來可能被人工智慧取代，數位內容是台灣很重要機會，台北給雷亞遊戲這樣的養分，「台北是台灣最是適合創業的地方」，因為資源多、軟體、遊戲人才充沛。

雷亞遊戲成立之初就鎖定全球市場，遊戲刻意不有在地色彩，腳本以英文為核心，玩家大都來自台灣以外市場，研發力更是該公司的靈魂，130名員工有100人是研發人員。

研發遊戲就是不斷自我突破，游名揚除專心遊戲本業外，也持續想整合泛娛樂產業，未來會以遊戲為文本，之後會推出實體音樂會、原聲帶、輕小說等。

游名揚說，媒介不重要，讓民眾得到快樂，才是創業產業最核心價值，雷亞遊戲要做的就是打造台灣原創IP內容，把台灣娛樂軟實力輸出世界。1060402

(中央社)