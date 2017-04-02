聲援八百壯士 洪秀柱籲政府懸崖勒馬

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中國國民黨主席洪秀柱今天表示，「八百壯士」在立法院前抗議年金改革相關議題這麼久，政府置之不理，希望總統蔡英文懸崖勒馬、善意回應，否則繼續陳抗。

不滿政府推動年金改革相關議題，由退伍軍人發起的「八百壯士、捍衛權益」活動，上午宣布啟動第3階段抗議，3日起到6月15日立法院這會期結束。洪秀柱、中華民國全國公務人員協會理事長李來希等都到場聲援。

洪秀柱表示，她心裡很難過、氣憤與遺憾，八百壯士在立法院前抗議這麼久，政府置之不理，高傲、霸權心態不可取。

她說，軍公教警消要尊嚴，不要污名化，爭取應有權益，非政府恩賜，政府應正面回應，不應冷血、置之不理，否則社會安定力量會由怨轉恨，希望蔡總統懸崖勒馬、善意回應，「所有夥伴、弟兄，我們就繼續陳抗」。

李來希說，軍公教警消勞農與人民一家人，政府卻鼓動民粹，製造對立、鬥爭，用年輕人鬥老人，用勞工鬥軍公教，大家不得已走上街頭。

前內政部警政署督察室主任耿繼文表示，政府倒行逆施，製造階級仇恨，口口聲聲說要破產，卻每年施放煙火，還有新台幣8000億元投入前瞻計畫。1060402

(中央社)