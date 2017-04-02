南投中寮慢活趣 跟著孩子去旅行
清明連假好天氣，不想出遊人擠人，南投中寮永康國小的學童拍攝一系列生活照，邀請民眾到中寮放慢腳步，體驗日常。
清明連假天氣晴，高速公路好塞宛如大型停車場，不想到知名風景區人擠人，不妨走一趟南投中寮，到純樸的小鎮慢活微旅行。
立賢教育基金會和友信醫療集團合作，從去年開始聘請專業攝影師為南投中寮永康國小的小朋友上攝影課，希望鼓勵孩童透過一系列課程，觀察和關心自己身邊的事物，發現平凡生活中的美好。
主辦單位也將孩子拍的照片整理成一系列旅遊地圖，以「跟著孩子去旅行」為主題，邀請遊客跟著孩子的腳步，看看純樸的小鎮，以及這些鄉村孩子的生活環境。
跟著孩子去旅行地圖的景點包括南投市區的阿欽傳統豆漿店和陳家傳統早餐店，現點現炸的燒餅油條是在地人最推薦的美食；平林溪堤防也是孩子們平常玩耍的區域，可以踏踏水，秋天時還有芒花可以欣賞。
這系列課程也曾安排孩子到永康國小附近的蜂國蜂蜜莊園參觀拍攝，儘管蜜蜂讓人聞之喪膽，但當農場主人拿出女王蜂時，孩子還是發揮小小攝影師專業精神紀錄畫面，讓人大讚勇敢。
除了「跟著孩子去旅行」地圖，主辦單位也幫這群孩子成立UccU「你看看你」南投永康國小影像創作公益特展粉絲團（網址https://www.facebook.com/UccUPhotographer/），取「You See See You」諧音，今年6月16日至26日將在華山文創園區展出，呈現孩子最直接純粹的視角。1060402
(中央社)
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