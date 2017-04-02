嘉義高空盪鞦韆賽 比體力也比膽識

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106年嘉義市光路社區高空盪鞦韆比賽今天登場，藝高人膽大的選手在高12公尺鞦韆架上下擺盪，民眾驚呼連連。

沿襲200多年的嘉義市光路里鞦韆賽會，今天在光路里武當山玄天上帝廟前舉行，吸引許多高手挑戰，嘉義市長涂醒哲、嘉義市議會議長蕭淑麗登上鞦韆架體驗刺激。

這項活動相傳源自清康熙年間，嘉義市下路頭地區瘟疫盛行，村民祈求玄天上帝保佑，奉神意搭設鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫果真消除。

往後每逢閏年玄天上帝誕辰（農曆3月6日）舉辦酬神祭典。2008年，市府為發展地方觀光，經擲筊獲神明同意，改為每年辦理。

高空盪鞦韆大竹架高度12公尺，相當於4層樓高，鞦韆踏板距地面約2公尺高，鞦韆擺盪高度最高可達10公尺，參賽的選手凌空躍升，比賽過程緊張刺激，掌聲和歡呼聲不絕。

廟方指出，竹製競技鞦韆架使用藤蔓捆紮，沒有使用一根釘子與螺絲，竹子也是專業團隊上山挑選，經特殊工藝製作，不僅具有優良傳統，更是一項很好的體育競技，比體力也比膽識。

高空盪鞦韆比賽分單人的青年組（20歲至40歲）、中年組（41歲至60歲）及雙人的青年組、中年組，今年度並設置團體組，冠軍獎金新台幣1萬元、亞軍獎金5000元、季軍獎品高級單車，參賽者贈送經上帝爺加持的竹製存錢筒。1060402

(中央社)