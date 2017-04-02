黃國昌質疑藥品無法郵寄 海基會澄清

前民主進步黨工李明哲遭中國大陸拘留，時代力量籍立法委員黃國昌今天說，如果海基會真以藥品不能寄送為由回絕家屬，「直接廢掉算了」；海基會則提出澄清。

海峽交流基金會發言人李麗珍受訪表示，海基會已致函中國大陸海峽兩岸關係協會，但對方表示不知李明哲身在何處，無法轉交。海基會考慮過以寄送或專人前往方式轉交藥品與生活費，關鍵是陸方未提供李明哲目前所在。

她說，藥品寄送在兩岸都有相關規定，在台灣還需有處方箋，希望陸方能提出李明哲身體需求，也會持續和海協會保持聯繫。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎3月31日在社群網站臉書（Facebook）發文表示，之前送李明哲的高血壓藥去海基會，海基會只回家屬，台灣郵局不能寄藥品，「最後，藥連寄都沒寄」。

黃國昌上午與三一八學生運動領袖林飛帆、陳為廷及香港眾志秘書長、占中運動學生領袖黃之鋒共同舉行記者會。

黃國昌表示，兩岸人民交往與人權保障是最起碼底線，如果連最基本的提送藥物，讓李明哲在被關押期間中維持健康，海基會都做不到，「養這麼多人在海基會做什麼？」

他說，李明哲的妻子李凈瑜表示不聘律師，要隻身前往北京救丈夫，他很難過，李凈瑜一定是相當沮喪情況下，才會連聘律師營救的基本程序都想放棄，「是最深層、沉痛的抗議」。

黃國昌表示，李明哲遭非法關押，基本上就是政治考慮而展開的人權打壓，觀察中國過去人權活動、維權人士司法審判程序，「只是裝飾用的過場程序」，呼籲除公民社會大家一起站出來聲援，「政府更要做最有力的後盾」。1060402

(中央社)