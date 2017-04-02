20年推動參與WHO 林世嘉籲盤整策略

從1997年開始投入運動，爭取以台灣名義加入世界衛生組織，走過這20年，台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉說，政府的退讓若沒換到善意回應，建議應重新盤整參與國際組織的策略。

今年的世界衛生大會將於5月22日到31日在日內瓦舉行，台灣自2009年起開始以「中華台北」的觀察員身分出席，去年受到兩岸關係影響，前衛福部長林奏延直至會議2週前，才收到邀請函，且當中添加「聯合國第2758號決議」、「一中原則」等文字，今年是否會第9度收到WHA邀請函，外界關注。

林世嘉長年在台灣醫界聯盟服務，年年赴瑞士日內瓦，爭取以台灣名義加入世界衛生組織，並不因台灣取得世界衛生大會（WHA）觀察員身分為滿足。

林世嘉直言，今年台灣是否能夠繼續出席WHA，醫界的氣氛的確是悲觀，「他去年給台灣穿小鞋，說什麼一中啊、2758號決議，這次會對你多好嗎？你不要想!」

林世嘉20年來用各種方式推動台灣參與WHO，她的8字箴言是「有縫就鑽、有洞就插」，所有可能的破口與方法或可能的遊說國家與對象，都會去試。

2012年，時任立法委員的林世嘉在WHA旁聽席展示表達「一中一台」立場的上衣，被請出會場。世衛連旁聽者穿著T恤的靜默抗議都不能容許，讓林世嘉相當憤慨。

從1月會世衛執委會開會時，推動提案；到5月世衛大會開議時，與中國短兵相接，動員搶旁聽席；在世衛大會總務委員會提案「打假球」；林世嘉對世衛組織的議事規則瞭如指掌，「要全面做複式動員，逼到很緊，民間做，政府去掐，全力push，才能得到一點機會！」。

台灣若想參與世衛，可透過三種管道：一為世衛幹事長邀請；二是正式遞件申請成為會員國，幹事長依大會章程必須邀請與會成為觀察員；三是透過世衛執委會提案討論。執委會只要會員國就能提案，提案通過後即能成為WHA議程，今年1月底執委會卻未見我友邦提案。

台灣在WHO正式會議只有兩個曝光機會，一個是1月執委會，一個是5月大會透過總務委員會變更議程討論邀請台灣成為觀察員案。

林世嘉說，去年下半年，因為還有國際民航組織(ICAO)、「國際刑警組織」（INTERPOL）會議、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、聯合國大會等等國際會議要爭取參與，外交部認為，如果WHO的議題採取比較強硬的態度，會影響到後面這些會議組織的爭取。

但是，林世嘉指出，去年ICAO、INTERPOL、UNFCCC等國際組織參與受阻，「台灣已經被修理成這樣，已經被打到趴，結果到了今年1月世衛執委會，政府還擔心得罪中國，讓台灣沒機會曝光！」而總務委員會也不見得有邦交國在裡面，如此一來，今年上半年台灣加入WHO案可能全被打趴沒機會曝光。這在維持推案量能部分是不利的。

林世嘉指出，如果今年台灣沒有得到WHA邀請函，又或者再被穿小鞋，政府勢必得盤整國際組織的推進策略與兩岸政策。

她說，世衛大會5月22日召開，蔡政府520上任滿週年時，屆時若台灣不能參與WHA，藍營可能質疑蔡總統不承認九二共識及一中各表，所以沒法像馬執政時一樣拿到邀請函。

「去年已經被打成這樣，還在等待善意」，林世嘉說，蔡政府整體的氛圍是維持現狀，但真的要思考，台灣的的忍讓如果沒有換到善意的回應，表示釋善意無效，但是推動台灣加入國際組織是不能妥協的外交目標，政府可能必須重新盤整策略。1060402

(中央社)