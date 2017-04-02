連假遛小孩好去處 竹市美術館玩具公仔超夯
邁入92歲的「古蹟級」新竹市美物館，近來在館外陳設1隻巨型「釣魚小兔」公仔，特殊造型吸引民眾合照打卡。原來這是市府「好好藝兒─玩具‧遊戲‧當代藝術展」作品之一，將當代藝術與歷史建築結合，激盪另類藝術火花。
「好好藝兒─玩具‧遊戲‧當代藝術展」展出時間適逢兒童節，作品不離「玩味」，從館外的大型公仔，、館內以古早建物為題材的樂高模型、「變形金剛」畫作等，吸引孩童們的目光。
市長林智堅2日專程到美術館參觀，聆聽參展藝術家王建揚、陳傑強等人細數創作歷程及構思，並親身體驗互動型「玩具」營造出的科技藝術感，藝術家們直言，創作不失「童心」，讓作品勾起參觀者的童年回憶。
林智堅表示，新竹市不僅是座古城，古蹟文物豐富之外，也積極融入各式藝術資源，就像高齡85歲的樂高，不斷注入新元素，仍是小朋友的最愛，希望市民到竹市一遊，感受這座「甦醒中的年輕古城」。
「當代藝術展」即日起到5月28日，其中4月3日、4日照常開放，3大展區呈現玩具發展的歷史脈絡、親子互動遊戲及藝術家對玩具的詮釋，引發民眾對玩具與童年的深層感受，詳細活動資訊可上網到新竹市美術館官網洽詢。
(中時)
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