轎車駕駛多次跨越雙黃線 撞翻重機騎士
新北市坪林區北宜公路又發生車禍！23歲黃姓男子今天（2日）上午7時許，駕駛轎車從坪林往宜蘭方向行駛，途中多次跨越雙黃線，行經北宜公路52.5公里處時，再次跨越雙黃線過彎，發現對向37歲王姓男子騎乘的大型重機駛來，已來不及閃避，騎士當場被撞翻車倒地，所幸沒有大礙，警方將依涉嫌危險駕駛開單告發黃男。
整起車禍發生經過，都被黃男後方轎車行車記錄器拍下，向警方報案並將影片貼上網站，警方獲報趕至現場，王男僅輕傷不願就醫，且2人均表示還有事要處理，待警方拍照及繪製完現場圖後，各自移置車輛先行離去，將擇日再製作筆錄，警方也對2人實施酒測，酒測值均為0。
警方也依據行車記錄器畫面，發現黃男沿路多次跨越雙黃線，發生車禍前也曾險些撞及對向下山機車，但仍持續違規駕駛，將依法開單告發。
(中時)
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