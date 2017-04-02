轎車駕駛多次跨越雙黃線 撞翻重機騎士

黃姓男子駕駛的轎車2日上午在北宜公路52.5公尺處，疑因違規跨越雙黃線過關，撞倒對向大型重機騎士，過程都被後方轎車行車記錄器拍下。（孟祥傑翻攝）

黃姓男子駕駛的轎車2日上午在北宜公路52.5公尺處，疑因違規跨越雙黃線過關，撞倒對向大型重機騎士，過程都被後方轎車行車記錄器拍下。（孟祥傑翻攝）

黃姓男子駕駛的轎車2日上午在北宜公路52.5公尺處，疑因違規跨越雙黃線過關，撞倒對向大型重機騎士，重機被撞得面目全非，所幸騎士僅擦傷沒有大礙。（孟祥傑翻攝）

新北市坪林區北宜公路又發生車禍！23歲黃姓男子今天（2日）上午7時許，駕駛轎車從坪林往宜蘭方向行駛，途中多次跨越雙黃線，行經北宜公路52.5公里處時，再次跨越雙黃線過彎，發現對向37歲王姓男子騎乘的大型重機駛來，已來不及閃避，騎士當場被撞翻車倒地，所幸沒有大礙，警方將依涉嫌危險駕駛開單告發黃男。

整起車禍發生經過，都被黃男後方轎車行車記錄器拍下，向警方報案並將影片貼上網站，警方獲報趕至現場，王男僅輕傷不願就醫，且2人均表示還有事要處理，待警方拍照及繪製完現場圖後，各自移置車輛先行離去，將擇日再製作筆錄，警方也對2人實施酒測，酒測值均為0。

警方也依據行車記錄器畫面，發現黃男沿路多次跨越雙黃線，發生車禍前也曾險些撞及對向下山機車，但仍持續違規駕駛，將依法開單告發。

(中時)