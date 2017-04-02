板橋大遠百停車場機竊 瘖啞集團犯案

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警方循線逮捕3名竊車嫌犯。（王揚傑翻攝）

上個月中，板橋大遠百地下停車場2部機車遭竊，新北市警海山分局經多日追查，循線於土城區將涉案的25歲范姓男子、21歲林姓女子夫妻檔及29歲莊姓男子逮捕，3人為瘖啞人士。

警方表示，范嫌等人平日以公車或竊得機車代步，多於中和、土城、板橋地區隨機犯案，作案範圍甚至擴及北市、桃園。上個月中3嫌於板橋大遠百地下停車場發現2名車主未將車鑰匙取下，遂趁機盜走。

偵訊後，警方依竊盜罪嫌將3嫌函送偵辦，同時擴大清查所涉其他案件。

(中時)