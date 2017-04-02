孔塔邁阿密網賽封后 英史上首人
25歲英國女將孔塔(Johanna Konta)，2日邁阿密網賽女單決賽6比4、6比3拍落前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)，捧起11年生涯以來最有份量的冠軍，此外也是英國史上第一位在邁阿密網賽封后球員。
邁阿密網賽是WTA世界巡迴賽最高等級賽事，一年僅4站的超強賽(Premier Mandatory)。孔塔2015年8月世界排名還只有146名，當年的「英國灰姑娘」，這3年持續將自己的世界排名向上推進，這座冠軍也將讓她的世界排名升上生涯新高第7。
孔塔這座冠軍，多少因為前球后小威廉絲( Serena Williams)因傷退賽，少了些挑戰，8度封后的小威因為膝傷退賽，但擊敗賽前被看好的沃茲妮亞奇，孔塔仍是實至名歸，全場擊出33記致勝球。
孔塔說，「老實說，我真的不敢相信比賽結束了。感謝我的團隊，我們下過不少苦功，我很期待接下來的賽事。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。