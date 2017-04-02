孔塔邁阿密網賽封后 英史上首人

25歲英國女將孔塔邁阿密網賽封后。(美聯社)

25歲英國女將孔塔(Johanna Konta)，2日邁阿密網賽女單決賽6比4、6比3拍落前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)，捧起11年生涯以來最有份量的冠軍，此外也是英國史上第一位在邁阿密網賽封后球員。

邁阿密網賽是WTA世界巡迴賽最高等級賽事，一年僅4站的超強賽(Premier Mandatory)。孔塔2015年8月世界排名還只有146名，當年的「英國灰姑娘」，這3年持續將自己的世界排名向上推進，這座冠軍也將讓她的世界排名升上生涯新高第7。

25歲英國女將孔塔邁阿密網賽封后。(美聯社)

孔塔這座冠軍，多少因為前球后小威廉絲( Serena Williams)因傷退賽，少了些挑戰，8度封后的小威因為膝傷退賽，但擊敗賽前被看好的沃茲妮亞奇，孔塔仍是實至名歸，全場擊出33記致勝球。

孔塔說，「老實說，我真的不敢相信比賽結束了。感謝我的團隊，我們下過不少苦功，我很期待接下來的賽事。」

(中時電子報)