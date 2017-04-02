中緬水電站停擺多年 翁山蘇姬面臨兩難
由中國大陸出資在緬甸建設的密松水電站，在抗議之下已停擺數年。外媒報導，緬甸領導人翁山蘇姬準備取消此計畫，並向中方提出其他對環境威脅更小的小型水電站計畫作為替代。
密松水電站橫跨緬甸伊洛瓦底江，若建成將是世界第15大水電站。緬甸政府與中國電力投資集團2006年底簽訂相關建設的諒解備忘錄，不過，2011年9月底，時任緬甸總統的登盛宣布停建。
紐約時報報導，密松水電站的去留令去年上台的翁山蘇姬左右為難。翁山蘇姬還是在野黨領袖時，曾表示過反對這項建設。
報導指出，這個水電站遭反對的原因包括對環境破壞、摧毀下游魚類資源、成千上萬民眾被迫遷離家園。此外，根據相關人士披露至今未公開的協議，密松水電站90%的電力都將輸往中國大陸。
根據陸媒澎湃新聞先前的報導，密松水電站計畫還牽涉到緬甸政府與當地克欽獨立軍之間的衝突，克欽邦一直反對這項建設。此外，根據維基解密，美國大使館也資助相關的反對活動。
紐時的報導指出，緬甸政府任命的委員會即將就這個由大陸資助、耗資36億美元的密松大壩命運問題提出建議。而這對翁山蘇姬是個艱難的考驗，因為取消這個計畫可能會讓大陸惱火，讓計畫繼續下去，則可能引發公眾的不滿。
如果緬甸政府取消這個合作計畫，必須償還中國電力投資集團在這個項目上已經支出的8億美元。
翁山蘇姬的發言人去年曾表示，作為不建設密松水電站的妥協，翁山蘇姬已準備向中國提供一系列對環境威脅更小的小型水電項目。不過，這些水電站地點都位在民族衝突區域，同樣存在開發爭議。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。