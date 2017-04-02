中緬水電站停擺多年 翁山蘇姬面臨兩難

由中國大陸出資在緬甸建設的密松水電站，在抗議之下已停擺數年。外媒報導，緬甸領導人翁山蘇姬準備取消此計畫，並向中方提出其他對環境威脅更小的小型水電站計畫作為替代。

密松水電站橫跨緬甸伊洛瓦底江，若建成將是世界第15大水電站。緬甸政府與中國電力投資集團2006年底簽訂相關建設的諒解備忘錄，不過，2011年9月底，時任緬甸總統的登盛宣布停建。

紐約時報報導，密松水電站的去留令去年上台的翁山蘇姬左右為難。翁山蘇姬還是在野黨領袖時，曾表示過反對這項建設。

報導指出，這個水電站遭反對的原因包括對環境破壞、摧毀下游魚類資源、成千上萬民眾被迫遷離家園。此外，根據相關人士披露至今未公開的協議，密松水電站90%的電力都將輸往中國大陸。

根據陸媒澎湃新聞先前的報導，密松水電站計畫還牽涉到緬甸政府與當地克欽獨立軍之間的衝突，克欽邦一直反對這項建設。此外，根據維基解密，美國大使館也資助相關的反對活動。

紐時的報導指出，緬甸政府任命的委員會即將就這個由大陸資助、耗資36億美元的密松大壩命運問題提出建議。而這對翁山蘇姬是個艱難的考驗，因為取消這個計畫可能會讓大陸惱火，讓計畫繼續下去，則可能引發公眾的不滿。

如果緬甸政府取消這個合作計畫，必須償還中國電力投資集團在這個項目上已經支出的8億美元。

翁山蘇姬的發言人去年曾表示，作為不建設密松水電站的妥協，翁山蘇姬已準備向中國提供一系列對環境威脅更小的小型水電項目。不過，這些水電站地點都位在民族衝突區域，同樣存在開發爭議。1060402

(中央社)