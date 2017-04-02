3點齊飛澳門 台灣虎航慶首航

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台灣虎航積極拓展航線，3月29日再開航台中-澳門航線，進軍中部市場，這是台灣虎航繼桃園-澳門及高雄-澳門後的第3條澳門航線。

台灣虎航為台中-澳門航線，先在澳門機場舉行首航剪綵儀式，台中國際機場的首航剪綵儀式由台灣虎航營運長廖崇良主持。

台灣虎航表示，新航線開航，提供北、中、南旅客更便捷飛行選擇，往返台澳航網更完整。

台中-澳門航線開航初期，每日飛航1班，去程航班編號IT371，下午1時35分自台中國際機場出發；回程航班IT372，上午11時10分自澳門國際機場起飛。1060402

(中央社)