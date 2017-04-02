阿妹演唱會搶手 多人買黃牛票遭詐騙

歌手張惠妹、音樂團體兄弟本色演唱會門票一票難求，不少歌迷上網買黃牛票，卻遭假網拍詐騙，刑事局統計，光3月份就有27件，都是在臉書、蝦皮拍賣平台遭詐騙。

刑事局調查，家住北部的18歲莊姓女高中生，3月份在蝦皮拍賣平台看到1名暱稱為「代購小站」賣家販售兄弟本色演唱會門票，於是用LINE和對方聯繫，莊姓女高中生還表示自己曾被詐騙，希望能用貨到付款方式交易，要求賣家傳送門票照片證明，結果對方先爽快表示可以面交，還立刻將門票照片傳給女高中生以取信於她。

不過，賣家又表示不提供貨到付款，面交地點則在屏東，還強調票很搶手，不趕快決定就要賣給別人了。莊姓女高中生原本一再表示很怕再被騙，但一聽可能買不到，緊張之下毫不猶豫將5張票共新台幣9770元轉帳給對方，結果對方收到錢後就將莊姓女高中生封鎖，讓再度被騙的莊姓女高中生氣得報案，邊哭邊罵詐騙集團太沒良心。

刑事局表示，今年3月份總共發生27件購買演唱會門票遭假網拍詐騙案，其中高達21件透過臉書社團，4件透過蝦皮拍賣，全部都是私下交易；有8件是為了看兄弟本色演唱會，6件為了阿妹演唱會。

警方呼籲，購買票券應透過正常管道，並避免先匯款後取票。1060402

(中央社)