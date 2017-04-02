重機壓彎失控撞上對向無照騎士　重機騎士骨折送醫

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戴男騎乘重機在台三線過彎失控，骨折送醫。（黎薇翻攝）

林男閃避不及被對向重機撞上，幸運的未受傷但飽受驚嚇。（黎薇翻攝）

台三線三灣鄉路段今天上午8點多發生2部機車對撞事故，23歲戴姓男子騎600CC重機往獅潭方向，疑似在右轉彎壓車時失控滑倒約15公尺，連人帶車衝到對向車道，與騎一般重機的20歲林姓男騎士迎面碰撞。

戴男大腿骨折送醫，被撞的林男則飽受驚嚇，警方初步調查2人都沒有酒駕，但林男沒駕照，將依法告發裁罰6千元，事故發生原因仍待警方調查。

(中時)