推動台灣遠端醫療 印度醫師獲永久居留證
印度醫生雪必兒選擇到台灣攻讀遠距醫療，畢業後，獲得台北醫學大學的延攬重用，推動多項合作交流計畫，對台灣醫療貢獻良多，移民署今天頒發台灣永久居留證「梅花卡」。
雪必兒（Shabbir Syed Abdul）從台北醫學大學畢業後，後來更拿到俄羅斯聖彼得堡大學醫學院及挪威特羅姆瑟大學遠距醫療與電子健康所學歷，2009年再次攻讀陽明大學生物醫學資訊所博士班，期間參與在Lancet和BMJ等重要國際醫學期刊發表文章高達18篇，發明並取得攜帶式個人電子病歷系統的台灣專利。
陽大2013年博士班畢業後，雪必兒立即被台北醫學大學延攬，協助北醫大推動多項國際交流合作計畫，包括與美國麻省理工學院進行遠距醫療行動、伯明罕婦女醫院用藥提示系統計畫、蒙古健康科學大學皮膚科遠距行動醫療計畫等，更率領北醫大以利用社群媒體幫助戒菸及改善睡眠2項研究參與歐盟展望2020計畫，針對卓越科學研究、領導創新產業等主題提供跨國團隊研究方案。
雪必兒在歐洲線上學習平台FutureLearn（www.futurelearn.com）及蘋果電腦的「iTunes U平台」開設各項課程，引起各國網民學習風潮，2015年開設「社群媒體在健康照護的機會與挑戰」課程，吸引全球超過6200人報名上課；2017年開設的「物聯網促進樂齡老化」課程，不到一週即湧入4500人註冊，54%還是65歲以上的銀髮族，甚至有84歲的英國人報名學習。
雪必兒在北醫大的磨課師（MOOCs, Massive Open Online Courses）推出一系列線上課程，引來全球相關領域師生對台灣醫療資訊及社群網路發展等相關議題注意，更為國內大專院校提供全英文、全球性線上課程設計之典範。
優異的表現以及對台灣的奉獻，讓移民署決定頒發梅花卡給他，讓他能在台灣永久居留，42歲的雪必兒說，台灣治安很好，晚上在大街上數錢也不怕被搶，這在美國或印度是做不到的，目前太太與兩個女兒已隨他到台北生活。1060402
(中央社)
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