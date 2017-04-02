小小瑜性感辣胸扮美人魚 國手級泳技曝光！

小小瑜辣秀美胸，化身真人版美人魚。（圖／取材自小小瑜 張芯瑜臉書）

女星小小瑜（張芯瑜）以歌手之姿出道，跨足戲劇、綜藝和電影圈，事業成績亮眼，擁有好身材的她，不時大方分享性感美照。而近日小小瑜曬出身穿換上特製尾鰭，辣秀美胸，化身真人版美人魚，同時分享在水裡優游影片，張芯瑜大秀國手級泳技，驚呆眾人。

小小瑜出道前是位叱吒風雲的游泳選手，曾奪下全大運7面金牌，還打破大會4項記錄，在水中如魚得水的她，這回套上特製尾鰭，化身真人版美人魚，先前小小瑜就曾透露，套上魚尾後不僅容易脫落，加上雙腳併攏，讓她很難打水，不過張芯瑜仍展現游泳健將身手，大秀精湛泳技。

照片中小小瑜身穿紅色繞脖泳衣，凸顯她的豐滿雙峰與深邃事業線，張芯瑜也透露，服裝是「造型師姐姐一針一線的心血」。小小瑜好身材全都露，美照讓網友眼睛大吃冰淇淋，而她化身美人「瑜」，粉絲更是直呼：「這隻瑜我要了」。

(中時電子報)