小小瑜性感辣胸扮美人魚 國手級泳技曝光！
女星小小瑜（張芯瑜）以歌手之姿出道，跨足戲劇、綜藝和電影圈，事業成績亮眼，擁有好身材的她，不時大方分享性感美照。而近日小小瑜曬出身穿換上特製尾鰭，辣秀美胸，化身真人版美人魚，同時分享在水裡優游影片，張芯瑜大秀國手級泳技，驚呆眾人。
小小瑜出道前是位叱吒風雲的游泳選手，曾奪下全大運7面金牌，還打破大會4項記錄，在水中如魚得水的她，這回套上特製尾鰭，化身真人版美人魚，先前小小瑜就曾透露，套上魚尾後不僅容易脫落，加上雙腳併攏，讓她很難打水，不過張芯瑜仍展現游泳健將身手，大秀精湛泳技。
照片中小小瑜身穿紅色繞脖泳衣，凸顯她的豐滿雙峰與深邃事業線，張芯瑜也透露，服裝是「造型師姐姐一針一線的心血」。小小瑜好身材全都露，美照讓網友眼睛大吃冰淇淋，而她化身美人「瑜」，粉絲更是直呼：「這隻瑜我要了」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。