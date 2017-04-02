美球鞋店耍噱頭 喬丹鞋迷就吃這一套
300多名籃球鞋迷在1日愚人節清晨聚集在矽古一間連鎖鞋店，希望幸運之神眷顧，可以買到當日推出的喬丹新款籃球鞋和過去15年發售的經典款。
現在連黑色星期五也少見大排長龍的人潮，卻在愚人節發生。原來是全美球鞋連鎖店Shoe Palace辦活動，為慶祝聖荷西創始店營業24周年，特別在愚人節這天在旗下的數家分店推出秒殺的美國籃球巨星喬丹籃球鞋。
鞋店除了推出以1985年第一代喬丹籃球鞋為創意而設計的2017經典新款 Air Jordan 1 Royal，還特別提供幾款2001年至2014出售，市面上早已「一鞋難求」的籃球鞋。
清晨4點就來排隊的球鞋迷Alan表示，喬丹籃球鞋第1代至第14代的經典款大受歡迎。每次一推出就秒殺。原本180美元的售價，隔幾天網上就變成400多美元。想要就得以1倍以上的價錢向收藏家購買。這次有機會以原價買到，一定得碰碰運氣。
想要擁有經典款還真需要一些運氣。因為數量有限，面對門口熱鬧的人潮，店員拿著大聲公宣布抽到的第一個號碼。在眾人的失望聲中，一名15歲的西裔青少年興奮的跑出來。 他說，這是他第一次排隊抽籤，非常開心能買到今天上市的新款 Air Jordan 1 Royal。
另一名3號的幸運兒買到了喬丹經典款 Jordan 11 Gamma Blue。 他表示，這款當年一推出就搶購一空，今天竟然能買到他的尺寸。他說：「本來想轉賣賺點錢，現在有點捨不得，可能留下來自己穿。」
有一名5點就來排隊的鞋迷可沒這麼幸運。他一直沒被抽到，鞋店最後全面開放時，他要的鞋早就沒了，非常失望。1060402
(中央社)
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