過泰國潑水節 家常菜及小吃一網打盡

泰國一年一度潑水節將來臨，無法到場一同歡愉的台灣民眾不用傷心，泰式餐廳業者看準商機推出限定期間泰菜，不論是街邊小吃或是家常菜色，都讓人彷彿漫步在泰國般。

泰國及滇緬少數民族的「潑水節」就如中國農曆春節般，氣氛宛如嘉年華會的歡愉熱鬧，節慶期間大家不僅會以純淨的清水互相潑灑，象徵洗刷掉過去的不順遂與厄運，街頭也會遍布各式誘人美食，讓民眾與遊客食指大動。

泰式料理由於口味酸辣帶勁非常下飯，因此深受許多台灣民眾喜愛，精品泰國料理餐廳Thai & Thai為了迎接潑水節，精選董事長林明群所喜愛的泰式家常菜及街頭美食，推出一系列私房料理，讓民眾即便在台灣也可藉由味蕾感受濃濃節慶風情。

林明群本身就是泰國華僑，對於美食十分講究的他堅持以高標準提供原汁原味的泰式料理，Thai & Thai內多數使用的原物料，尤其是香茅、南薑、椰肉、綠辣椒、打拋葉、青檸等泰國菜靈魂元素，皆由泰國新鮮進口，以維持泰式料理的純正風味。

Thai & Thai迎接潑水節所推出的限定菜色包含炸蛋沙拉、大珠小珠落玉盤以及泰式牛肉湯等，不論私房菜還是傳統點心類料理，每道都充滿濃濃的泰式風情；在潑水節期間，餐廳內服務員也會穿上泰國傳統服飾並且提供現搗的青木瓜沙拉給用餐客人，讓顧客彷彿置身在潑水節的歡愉氛圍中。

此外，台北喜來登SUKHOTHAI餐廳也在潑水節期間推出多款泰式佳餚，主廚特別分就泰國各區不同的飲食風情，料理不同的菜色，包含東北部能彰顯食材美味的香料炸豬頸肉、南部常見的海鮮料理清蒸檸檬透抽及泰北代表美食清邁咖哩麵等，都能感受到泰國各區不同的料理魅力。1060402

(中央社)