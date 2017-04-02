過泰國潑水節 家常菜及小吃一網打盡
泰國一年一度潑水節將來臨，無法到場一同歡愉的台灣民眾不用傷心，泰式餐廳業者看準商機推出限定期間泰菜，不論是街邊小吃或是家常菜色，都讓人彷彿漫步在泰國般。
泰國及滇緬少數民族的「潑水節」就如中國農曆春節般，氣氛宛如嘉年華會的歡愉熱鬧，節慶期間大家不僅會以純淨的清水互相潑灑，象徵洗刷掉過去的不順遂與厄運，街頭也會遍布各式誘人美食，讓民眾與遊客食指大動。
泰式料理由於口味酸辣帶勁非常下飯，因此深受許多台灣民眾喜愛，精品泰國料理餐廳Thai & Thai為了迎接潑水節，精選董事長林明群所喜愛的泰式家常菜及街頭美食，推出一系列私房料理，讓民眾即便在台灣也可藉由味蕾感受濃濃節慶風情。
林明群本身就是泰國華僑，對於美食十分講究的他堅持以高標準提供原汁原味的泰式料理，Thai & Thai內多數使用的原物料，尤其是香茅、南薑、椰肉、綠辣椒、打拋葉、青檸等泰國菜靈魂元素，皆由泰國新鮮進口，以維持泰式料理的純正風味。
Thai & Thai迎接潑水節所推出的限定菜色包含炸蛋沙拉、大珠小珠落玉盤以及泰式牛肉湯等，不論私房菜還是傳統點心類料理，每道都充滿濃濃的泰式風情；在潑水節期間，餐廳內服務員也會穿上泰國傳統服飾並且提供現搗的青木瓜沙拉給用餐客人，讓顧客彷彿置身在潑水節的歡愉氛圍中。
此外，台北喜來登SUKHOTHAI餐廳也在潑水節期間推出多款泰式佳餚，主廚特別分就泰國各區不同的飲食風情，料理不同的菜色，包含東北部能彰顯食材美味的香料炸豬頸肉、南部常見的海鮮料理清蒸檸檬透抽及泰北代表美食清邁咖哩麵等，都能感受到泰國各區不同的料理魅力。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。