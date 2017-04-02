阿里山腳下私房景點 行人吊橋啟用

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嘉義縣番路鄉觸口派出所後方的情人橋年久失修，經何明德行善團義助修橋，2日重新啟用，改名「行人吊橋」。縣長張花冠（右）參加謝土儀式。中央社記者黃國芳攝 106年4月2日

嘉義縣番路鄉觸口派出所後方的情人橋年久失修，經何明德行善團義助修橋，2日重新啟用，改名「行人吊橋」。吊橋周邊景致美，為阿里山腳下私房景點。中央社記者黃國芳攝 106年4月2日

嘉義縣番路鄉觸口派出所後方的情人橋年久失修，經何明德行善團義助修橋，今天重新啟用，改名「行人吊橋」。縣長張花冠表示，吊橋周邊景致美，為阿里山腳下私房景點。

情人橋建於民國57年，早年是觸口村民往返八掌溪兩岸唯一道路，因日久失修，自66至95年間，歷經4次修建，近年來橋面與橋梁索出現腐蝕情形，番路鄉公所邀請何明德行善團現勘後，行善團允諾協助整建。

張花冠表示，行人吊橋位於阿里山腳下私房景點，結合天長、地久橋及23.5愛情天際線等亮點，帶動地方觀光及產業發展，營造「走過愛情絲路、情人天長地久」浪漫故事。

番路鄉長林清根指出，行人吊橋對岸風景優美，可通往公興村連接阿里山公路，為善用觀光資源，將向阿里山國家風景區管理處爭取改善周邊及吊橋對岸情人瀑布相關設施，讓觀光功能更加完善。

張花冠、林清根、何明德行善團負責人蕭豐彥和陳美智夫婦、地方各界代表與村民，今天以清香酒禮及財帛舉辦行人吊橋啟用謝土儀式。1060402

(中央社)