高壓電塔觸電意外 台電工人嚴重灼傷
高雄市岡山區一處高壓電塔今天上午發生一起觸電意外，戴姓工人在電塔上維修時誤觸電線，造成嚴重灼傷，當時意識仍清醒，忍痛自行自高塔爬下，走到路口上由救護車送醫。
警方說，這起意外發生在上午9時左右，戴姓工人在岡山區大莊路位於高速公路旁田地中央一處高壓電塔上進行例行維修，不慎觸電，造成全身多處嚴重灼傷，將會同勞動檢查單位進一步釐清事發原因。
警方表示，警消人員趕抵時，由於現場位處偏僻，車輛無法通行，需步行約200公尺才能到，救護人員趕到時，戴姓受傷工人已自行從高塔爬下，自行走到救護車旁，上半身已被燒得精光，下半身也被燒破好幾個大洞，送醫時意識仍清醒。
附近居民表示，當時有聽到「碰」一聲巨響，從屋內跑出查看就見受傷的戴姓工人同事請求協助報案。
戴姓工人同事說，戴姓工人爬到電塔定點，準備綁安全繩，疑動作太大揮到跳電線瞬間觸電，導致全身多處嚴重灼傷。1060402
(中央社)
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