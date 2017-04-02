墾丁後壁湖牛港?遭釣 屏縣府：違法
墾丁後壁湖最受潛水客歡迎的牛港?30日疑游入後壁湖港內，被釣客拉起慘死，雖非保育類，但屏東縣政府表示，後壁湖港區非垂釣專區，已違法。
牛港?俗稱大牛、阿牛、瓜仔，這隻被釣客釣起的牛港?是後壁湖保育區明星阿牛，30日釣起這隻「阿牛」的釣客在恆春地區社群網站臉書（facebook）展示釣功後，引起墾丁潛水界譁然，1名潛水界人士在臉書上說，「您們釣得很爽，卻傷了我們潛水人的心」。
1名潛水人表示，花2年親近「阿牛」，帶動潛水商機達新台幣2500萬元，還讓150名新手潛水教練有工作機會，希望引起墾丁國家公園管理處及縣政府等單位重視。
屏東縣政府農業處海洋及漁業事務管理所所長吳憲昌表示，後壁湖港區內非垂釣專區，已違反漁港法，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，將與海巡單位蒐證舉發釣魚人。
吳憲昌表示，屏東縣漁港港區範圍都很小，，都沒開放垂釣，在縣內任何港區垂釣都違法。1060402
(中央社)
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