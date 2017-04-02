春假不知到哪玩 青年壯遊點找螢火蟲
現在是學生春假，除了返鄉掃墓和準備期中考，不妨抽出一些時間走到戶外、轉換心情。教育部青年發展署有49個青年壯遊點，可以體驗不同的學習生活。
青年署指出，目前最「得時」的壯遊點活動是賞螢。嘉義梅山青年壯遊點便推出「紫色山城賞螢趣」活動，安排從海拔90公尺的梅山街區，征服著名的梅山36彎，直上海拔1000公尺的阿里山國家風景區，欣賞紫藤花綻放美景，晚間還有機會追逐螢火蟲的點點星光。
新竹鹿寮坑青年壯遊點也可體驗友善農耕和棲地維護，晚間可在蟲鳴和螢光中反思人生。嘉義三界埔青年壯遊點則可徜徉在充滿環保、文化創意的養生農場，體驗有機農夫的生活，晚上當然也有螢火蟲可看。
除此之外，台中山訓青年壯遊點，也是觀察螢火蟲的好地點。有興趣追逐點點螢光的青年，不妨上「壯遊體驗學習網」報名，也可先向各壯遊點洽詢螢火蟲是否出沒。1060402
(中央社)
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