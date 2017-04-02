洗頭隨便沖兩下 嫩男25歲就禿頭

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一名25歲男性天天洗頭，日前突然發現頭皮狂冒痘痘、癢得不得了，而且漸漸開始掉髮，東禿一塊、西禿一塊，求診皮膚科醫師才發現竟是洗髮精沒沖乾淨，導致頭皮發炎。

收治患者的開業皮膚科醫師趙昭明表示，這名男子因工作壓力大，為了節省時間，洗頭時經常抹完洗髮精，隨便沖兩下就了事，加上他平時會戴安全帽，整個頭皮長期悶著讓引發頭皮發炎，毛囊受損才導致禿髮。

尼爾森去年底針對全台601名25至45歲男性進行調查，發現近4成男性有掉髮問題，其中30歲以前就有掉髮徵兆的比例更高達6成，高於鄰近的韓國、中國大陸。

趙昭明表示，根據門診觀察，年輕族群掉髮趨勢呈現2倍數增長，除基因遺傳外，時下年輕人又因壓力、飲食、生活型態的改變，導致掉髮問題越來越嚴重，調查也顯示，有近7成受訪者願意放棄酒精以換取健康頭皮。

趙昭明指出，想有健康秀髮，頭皮清潔很重要，因頭皮分泌的油份就是一種毒素，含有不好自由基可能破壞毛囊，一旦阻塞毛孔還會產生刺激成分，但清潔頭皮也不是洗到完全沒油脂，應適度清潔避免長痘痘、毛囊萎縮。

洗髮精挑選有3大重點，趙昭明說，像是選擇弱酸性的洗髮精，不要選擇添加太多香精、香味太重的，可挑選有強調頭皮清潔的洗髮精，更重要的是洗完頭務必沖乾淨，以免殘留在頭皮上造成刺激，引起發炎。

預防頭皮發炎，趙昭明建議，應少吃刺激性的食物像是咖啡、酒精或辛辣、油炸類食品，另一方面也不應抽菸，因抽菸產生的尼古丁會使血管收縮，間接影響頭皮血液循環，使頭髮營養無法送達。1060402

(中央社)