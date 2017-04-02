墾丁回溫比基尼妹出籠 男遊客：和昨比幸福100倍

墾丁南灣比基尼妹現身。（周綾昀攝）

墾丁南灣比基尼妹現身。（周綾昀攝）

墾丁南灣比基尼妹現身。（周綾昀攝）

天氣回溫，比基尼全出籠！昨天氣濕冷，墾丁南灣海灘只有穿羽絨衣的「米其林」，今天氣溫回升至攝氏24度，加上豔陽高照，穿著各色比基尼的妹子湧現海灘，雖數量遠不及往年，但男遊客傻笑說，和昨日相比，已幸福100倍。

根據中央氣象局資料，南灣今天中午氣溫攝氏25度，體感溫度也有24度，加上烈日，讓昨天因天冷且飄雨，而無法出現的比基尼終於在今天派上用場。

從嘉義來的比基尼妹子笑說，他們前一天就到墾丁，但天氣實在太冷，沒有勇氣穿那麼單薄下水，今早起床看到外頭有太陽，所以就找朋友一起到南灣玩水。除了妹子，也有不少男孩現身，他們只說，「眼睛總算吃到冰淇淋」。

而根據屏東交通隊統計，從台26線9K竹坑段南下車流量，自凌晨12時統計至今午12時，共4594車次，墾丁夏都、旅宿業者則樂觀預估，今天車潮與人潮會比昨天多。

(中時)