2017 MLB戰國風雲之5－國聯中區 奇蹟小熊拚衛冕

小熊隊去年奪冠，布萊嚴開心捧盃。(美聯社資料照)

國聯中區去年只有一個看點，卻成為最成功的話題！小熊不但拿下全大聯盟最多的例賽103勝，更打破了「山羊魔咒」，贏得暌違百餘年的世界大賽冠軍。今年本區各隊都沒有重量級補強，小熊實力依舊獨霸，大家想問的是，小熊還能再演奇蹟，成為本世紀首支衛冕成功的世界大賽冠軍隊嗎？

小熊隊強投艾瑞耶塔。(美聯社資料照)

一、芝加哥小熊（上季103勝58敗，世界大賽冠軍）

小熊這個球季失去開路先鋒佛勒（Dexter Fowler），但也補進中外野手瓊傑（Jon Jay）。「守護神」查普曼（Aroldis Chapman）約滿回鍋洋基，但小熊也交易來皇家終結者韋德戴維斯（Wade Davis）。

除了球速不如查普曼，韋德戴維斯各項評價都更勝一籌，只要擺脫右前臂舊傷，替小熊「關門」不成問題。重點是，即使戴維斯不行，小熊也還有亥特阮棟（Hector Rondon）與上原浩治，簡單說，他們有備胎。

列斯特（Jon Lester）、艾瑞耶塔（Jake Arrieta）、韓崔克斯（Kyle Hendricks）、萊奇（John Lackey）的先發輪值依然可靠，頭兩季連拿新人王、國聯MVP的布萊嚴（Kris Bryant），升上三年級更令人期待，加上雷佐（Anthony Rizzo）、拜耶茲（Javier Baez）、佐伯瑞斯特（Ben Zobrist）一干好手，小熊的奪冠核心基本不變，就看神話還有沒有續集。

紅雀隊投手馬丁尼茲。(美聯社資料照)

二、聖路易紅雀（上季86勝76敗）

紅雀去年鋒頭完全被小熊搶走，戰績從前年的百勝勁旅退步了14勝，連5年進季後賽、分區3連霸紀錄也都畫下句點。今年他們的資深外野手哈利岱（Matt Holiday）離隊，補進佛勒（Dexter Fowler）是不錯的開路先鋒（leadoff hitter），卻不是哈利岱那樣的場上領袖（leader）。

口碑一向不錯的紅雀輪值，今年確定由馬丁尼茲（Carlos Martinez）擔綱開幕戰先發，35歲的溫萊特（Adam Wainwright ）在春訓投10.2局失13分，不復昔日王牌身手，加上頂尖新秀A.瑞耶斯（Alex Reyes）手肘開刀本季報銷，紅雀本季問題多多，要保住去年的86勝都不容易。

海盜隊麥卡勤。(美聯社資料照)

三、匹茲堡海盜（上季78勝83敗）

從連續20年敗多於勝、無緣季後賽的萬年爛隊，海盜近年搖身一變，成為大聯盟最有趣的球隊，陣中依然沒有什麼大牌，但他們很能攪局，比賽充滿驚奇和不確定性。只可惜上季一口氣退步20勝，也中止連3年奪下外卡的紀錄。

海盜去年衰退的關鍵當屬「海賊王」麥卡勤（Andrew McCutchen），打擊率掉到生涯最差的2成56。這位30而立的精神領袖若能止跌回升，加上有機會達成20轟、20盜的波蘭柯（Gregory Polanco），去年出賽129場就有47盜的馬泰（Starling Marte），海盜還是有能力扮演程咬金，攪亂一池春水。

釀酒人隊伯朗。(美聯社資料照)

四、密爾瓦基釀酒人（上季73勝89敗）

職業運動每年來來去去，有人走了球團就得找人頂上。然而釀酒人如何因應去年41轟的一壘手卡特（Chris Carter）離隊呢？嗯，他們找了上次打大聯盟已是2012年的譚姆斯（Eric Thames），至於過去3年在韓職敲的124轟，有多少能帶到大聯盟，值得3年保障1500萬美元的合約嗎？那就是另一回事了。

然而，對於一支阮囊羞澀又處於重建期的球隊來說，能做的補強選擇本就有限。不過釀酒人的最大問題還不是打擊，畢竟前MVP伯朗（Ryan Braun）去年回春敲30轟，快腿畢亞（Jonathan Villar）跑出全大聯盟最多的62盜，投手陣容才是本季翻身的最大障礙。

紅人隊投手史托倫。(美聯社資料照)

五、辛辛那提紅人（上季68勝94敗）

紅人牛棚去年被敲出全大聯盟最多的103轟，今年這部分的主要補強僅有前國民隊終結者史托倫（Drew Storen），顯然不足以解決問題。其實紅人已經開始有一些接班好手，漢米頓（Billy Hamilton）的快腿令人興奮，月底將滿23歲的內野手帕拉薩（Jose Peraza）也可望補上，只是拼圖還缺不少，今年還不到中興時候。

(中時電子報)