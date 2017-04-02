撞死手球國手 司機告別式下跪遭毆

手球國手、桃園市中壢區新明國中手球隊助教邱佩雯遭客運撞死，2日舉辦告別式。(賴佑維攝)

上月22日手球國手、桃園市中壢區新明國中手球隊助教邱佩雯，幫學生購買比賽的礦泉水時，不慎遭客運公車衝撞慘死，2日家屬舉辦告別式，肇事司機李文卿則在客運公司主管陪同下前往下跪道歉，但遭家屬痛毆，司機才趕緊離去。

今天家屬舉辦告別式，新名國中手球隊員也來送教練最後一程，儀式中不斷低頭啜泣。李文卿在邱佩雯靈堂前下跪道歉，但遭邱佩雯的家人質問事發原因，並追打李男，在其他親友勸導下，李男才趕緊離去。

(中時)