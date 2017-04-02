男子出庭後偷車回家 再添一樁竊盜罪

住苗栗縣大湖鄉的徐姓男子，因毀損案到苗栗地檢署開庭，結束偵訊後因身無分文無法搭車回家，見路邊小貨車鎖匙未拔，竟直接把車開回大湖。

來自頭份市的溫姓失主發現小貨車不見，立即向警方報案協尋，警方沿途調閱數十公里的路口監視錄影帶清查，鎖定小貨車並追蹤到大湖，後來在偏僻產業道路發現小貨車，警網埋伏多時才將50歲的徐嫌逮捕到案，毀損罪未了又添一樁竊盜罪。

(中時)