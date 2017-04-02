張志軍看球賽：青年欠了解不利兩岸關係
冰球事件過後，中國大陸國台辦主任張志軍今天在出席兩岸學生棒球聯賽時說，兩岸關係的未來在青年，青年之間要是缺乏了解「肯定是不利的」，因此要加強推動兩岸青年交流。
第一屆「海峽兩岸學生棒球聯賽」上午在北京清華大學棒球場開幕，共有8支來自台灣及9支來自中國大陸的大學院校球隊參加。今天起舉行初賽，晉級者將於8月來台參加複賽，再晉級的隊伍便可於12月在深圳參加決賽。
張志軍上午出席聯賽開幕式，並上場開球。他在會後接受媒體採訪說，兩岸學生應該多交流，只有透過交流，才能增進了解、增進友誼，才能夠感受「兩岸一家人的親情」。
他表示，兩岸的青年、特別是學生的交流應該還要加強，畢竟兩岸關係的未來在青年。要做好兩岸關係，青年之間要是缺乏了解「肯定是不利的」。
張志軍指出，不管兩岸政治層面出現什麼樣的問題，青年的交流還是要推動。相信兩岸青年的交流規模只會越來越大，且交往會越來越深。
他說，棒球聯賽就是非常好的兩岸青年學生交流形式。聯賽8月將在台灣複賽，年底在深圳決賽，希望自己屆時有機會能到深圳看球。1060402
(中央社)
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