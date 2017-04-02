清明節說快樂 大陸民俗專家：有何不可

每到重要節慶，親友間互道快樂已是常態。但清明是掃墓祭祖的日子，還能夠說「清明節快樂」嗎？中國大陸民俗專家認為，清明是春季最重要的日子，萬物復甦、生氣勃勃，當然能互道快樂。

逢年過節，透過手機簡訊、通訊軟體道聲快樂，是許多現代人和朋友溝通聯繫的另類方式。但面對和祭祖、掃墓這類活動緊密相關的清明節，到底能不能說「清明節快樂」，大陸網友熱烈討論，認為好像有點觸霉頭。

北京民俗學會秘書長高巍向中新社解釋，其實「清明節快樂」的說法已經有很長一段時間，反倒是不能說這個說法是這幾年才冒出來的。會有這樣的爭論，是對清明節內涵了解不夠。

高巍解釋說，清明節是春季最重要的節日，主題也相當豐富，既將寒食節、上巳節融合在一起，又貼近春天陽氣上升、陰氣下沉、萬物復甦、生氣勃勃的節氣特徵。當祝福快樂時，也代表積極向上的心態。1060402

(中央社)