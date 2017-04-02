雄安新區剛成立就爆炒房 雄縣停止賣房

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中國大陸官方昨天才宣布將新設與深圳經濟特區、上海浦東新區同等級的河北雄安新區，當地房價立即翻漲。今天雄安新區所轄河北雄縣召開緊急會議，要求仲介及開發商即刻停止一切賣房行為。

每日經濟新聞報導，不少買房者昨天深夜趕到雄縣，想物色適合購買的建案，「賓館都住滿了人」。

河北雄安新區規劃範圍包括河北省雄縣、容城、安新三縣及周邊部分區域，地處北京、天津、保定腹地，距北京162公里。雄縣隸屬河北保定市，轄6鎮3鄉，人口約有38萬人。

日前曾有報導指出，雄縣某建案的銷售人員表示，房子有8成都是外地如北京、天津等地的人前來購買，還稱現在房價是「一天一個價」。而在雄安新區宣布成立後，更是有房屋仲介連夜開張。

今天上午雄縣舉行房地產開發商和仲介的緊急會議，副縣長謝克慶說，政府工作一個晚上，正在查封查處所有賣房的業者。

謝克慶說，雄安新區剛宣佈成立，「特殊時期會出現很多以前沒有的特殊現象」，比如炒房團，因此要落實政策，停止一切銷售行為。他同時對開發商表示，不要擔心已經建好的房子；民眾要勸說親戚朋友不要來雄縣炒房，「有可能炒出個炸彈。」

雄縣的住建局說，開發和銷售房地產必須要有土地證和售樓證，警方也表示，將對不執行禁令的人員採取措施。

報導指出，雄縣平時均價每平方公尺人民幣3000元、4000元的中古屋已經賣到8000多元，還需要全款支付，且目前房子不能過戶，只能買賣雙方私底下簽署協定。1060402

(中央社)