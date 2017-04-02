清明連假好天氣 午後國道這些路段恐塞
清明連假第2天，天氣穩定出遊潮多，今天上午國道多路段壅塞，午後暫時紓解。高公局預估，下午北上還會有部分路段塞車。
連假第2天陽光露臉，許多民眾今天計畫出遊，高速公路北、中、南多路段塞車，所幸午後逐漸恢復暢通，截至下午2時，僅剩國1湖口服務區到新竹塞車。
高公局今天預估，下午國1南下台中系統-豐原、北上1斗南-埔鹽系統路段、1新竹系統-竹北、國3南下竹山-中興、北上龍潭-三鶯、國5北上宜蘭-南港系統等路段可能發生壅塞情形，得到晚間9時過後才會紓解。
公路總局表示，今天上午多數公路正常，僅台62線中崙隧道往基隆安樂市區、台6線24.5公里至國3中和交流道接中和交流道、台64三重往五股方向等路段，因車多或匝道儀控導致壅塞。1060402
(中央社)
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