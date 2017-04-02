役男抽籤撇步花樣多 不拜關公是哪招

役男抽籤時，各出奇招避免抽到海軍陸戰隊或金馬獎，有的在掌心噴「聖水」、畫上眼睛，有些學長以經驗血淚史，累積經驗傳授秘訣，甚至不能拜關公，是否有效，見仁見智。

每年的軍種抽籤依舊讓役男「皮皮挫」，替代役男魏士傑表示，役男最害怕抽到海軍陸戰隊，因此抽籤前，會有許多學長提供偏方，千萬不能拜關公或是媽祖，因為武神會讓你進海軍陸戰隊，媽祖則會讓你在下部隊時，抽中金馬獎（金門、馬祖）。

學校社團，還有前幾屆學長傳承下來的祖傳香水，據說只要噴一下掌心就可以改運，甚至，有學長抽軍種時，抽中海軍陸戰隊，因此，替代役抽籤時特別噴在掌中，果然抽到替代役，不必接受海陸的魔鬼訓練。

為求好運役男紛紛出奇招，除了傳說中的聖水，另外也有役男表示，要在手上畫上眼睛，這樣，祖先才可以看清籤筒的內容。

有人勤洗手去霉運，也有人求神問卜拜祖先，甚至有役男抽籤時在掌中畫上通天眼，並且塗上綠油精象徵抽到「涼缺」，無所不用其極，就是要抽到心目中的上上籤。

市政府民政局兵役徵集科長許力友表示，近年來新兵訓課程已標準化，不論是哪一個軍種，新訓的課程內容都一樣，所謂「海軍陸戰隊很操」的刻板印象已經落伍。

許力友觀察，以往只要有人抽中海軍陸戰隊，其他的役男就歡聲雷動，現在，因訓練課程都一樣，鼓掌慶幸別人抽重海陸的情況，也因為役期縮短，不像過去那樣熱絡。

民政局說，國軍當兵役期不斷縮短，83年次之後的役男，只需改服4個月的軍事訓練役，新訓結束後，分發至各部隊的役期也僅剩13周。

許力友說，目前各軍種的徵集比例都是公開資訊，區公所會依役男最高學歷，及科系所學專長分類為航海、航空以及通用三類。83年次之後的役男，以航空與通用兩類區分，對照各兵種所需比例後，製作各軍種籤。

許力友提醒，役男抽籤可申請公假，交由家長代抽，則需準備代抽家屬的身分證、印章、戶口名簿，及抽籤通知書驗證，若役男及家屬都無法到場，會由公所代抽，詳細資訊可上民政局網站役男大亨online查詢。網址: https://goo.gl/6aTuWn 。1060402

(中央社)