海端布農族射耳祭開跑 年輕人返鄉參加

台東縣海端鄉布農族一年中最神聖的祭典「射耳祭」2日開跑，許多年輕人返鄉參加，縣議員張全馨嵐表示，族人皆已依法聲請合法狩獵，盼圓滿順利。中央社記者盧太城台東攝 106年4月2日

台東縣海端鄉布農族一年中最神聖的祭典「射耳祭」今天開跑，許多年輕人返鄉參加，縣議員張全馨嵐表示，族人皆已依法聲請合法狩獵，盼圓滿順利。

海端鄉加拿部落今天上午率先舉行射耳祭，部落依傳統方式進行，剛好碰上清明節連續假期，許多年輕人返鄉參加，傳承文化。

海端鄉各部落射耳祭時間，加拿部落4月2日，利稻部落4月8日，崁頂4月15日，新武4月22日，廣原4月22日，霧鹿4月29日，初來5月6日，海端鄉全鄉射耳祭5月26、27兩天。

海端鄉布農族縣議員張全馨嵐表示，海端鄉106年4月2日星期日起至5月初，陸續辦理各村各部落之傳統祭儀打耳祭，鄉民也依法定程序，在打耳祭前向警察及相關單位合法申請狩獵。

加拿村長巴給.打給述拉凡表示，打獵和分享獵物是原住民以前就有習俗，但現在去山上打獵會被抓，還好有法律規定打耳祭（射耳祭）前可以申請去打，所以部落在前2月就有去警察局和鄉公所申請資料，可安心打獵，讓打耳祭更順利。

不過，今天返鄉參加射耳祭的鄉民，穿著傳統服比率低，希望相關單位、社福團體是否有相關資源可挹注與協助部落。

張全馨嵐表示，目前國內2大項狩獵相關法條，如槍砲彈藥刀械管制條例與野生動物保育法至今並未完全支持族人自由狩獵前，海端鄉族人已在各村傳統祭儀打耳祭前，向相關單位做合法申請狩獵，在合法與狩獵傳承上取得平衡，期盼今年各村打耳祭皆能順利與圓滿。1060402

(中央社)