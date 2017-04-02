富邦、桃猿「撞衫」 搞不清主客場！
Lamigo桃猿今天(2日)在桃園主場迎戰富邦悍將，不料兩隊竟然「撞衫」，上衣底色都是藍色，球衣背號與英文隊名、球員名字都是白色，球褲也是同樣條紋白色，唯一不同的是桃猿右肩以下是白色，相似度99%，如果雙方球員「眼力」不夠好，恐分不清敵我。
中職有規定，客隊球員應著深色球衣，主隊應著淺色球衣。結果富邦與桃猿此役的球衣為深、淺混合的「上藍下白」，嚴格來說，當主場或客場的球衣都可以。
可能是這樣，富邦此役穿客場球衣出賽，桃猿則著今年新設的球衣迎戰，不料兩隊這套相似度90%以上的球衣卻出現在同1場比賽，也許兩隊球員比賽中不會把「擺烏龍」，但可累了看台上的觀眾，必須仔細分的清誰是桃猿球員、誰是富邦球員，兩隊日後再交手有必要喬一喬。
(中時電子報)
關鍵字：球衣
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