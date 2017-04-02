小模控保全公司包庇性騷擾 保全反擊：兩人是朋友

新北市林口區39歲外拍小模渥薇指控社區王姓保全去年9至11月間趁職務之便對她性騷擾，向社區管委會、保全公司反映卻遭消極對待，憤而向媒體投訴。保全公司澄清已將該保全調離，而社區管委會也讓總幹事解職，保全也提供兩人臉書對話紀錄證明兩人為朋友，只盼司法還他清白。

渥薇表示，去年9月起在林口某社區大樓租屋，社區的王姓保全常常透過監視器掌握她行蹤、致電噓寒問暖，藉收包裹名義上樓按她門鈴，也藉機會摸她的手，甚至拿到她的手機號碼加她LINE，令她身心受創，必須吃藥控制，因此對王姓保全提告性騷擾、洩漏個資。

渥薇說，管委會、保全公司接獲反映後，過了兩個多月才將王姓保全調離現職，態度消極。

保全公司則強調已經將王姓保全調離，並出示王姓保全提供的對話紀錄，指出渥薇和王姓保全為朋友關係，渥薇也曾主動至王姓保全住處的健身房運動、要求王姓保全幫她按摩肩頸，應非保全一廂情願或趁職務之便而騷擾，盼司法還清白。

(中時)