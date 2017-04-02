獅象投手戰 5局打完1比1平手

中信兄弟先發投手伍鐸。（葉姵妤攝）

中信兄弟與統一獅今天（2日）在新莊棒球場進行雙重賽，兩隊在午場賽事都排出洋投掛帥，前5局形成投手戰，獅隊首局靠鄭鎧文高飛犧牲打敲回第1分，但兄弟在3局下靠周思齊的適時安打追平比數，前5局打完兩隊戰成1比1平手。

兄弟此戰由伍鐸先發，但他開賽先遇上亂流，1局上先投出保送，接著被陳鏞基、潘武雄敲出安打，滿壘的局面下，第5棒鄭鎧文擊出中外野高飛犧牲打，獅隊先取得1比0領先。2局起伍鐸狀況回穩，讓獅隊打者12上12下。

獅隊先發福瑞多則是在第3局連續被陳家駒、王勝偉敲出安打，之後又投出四壞球保送形成滿壘，之後被周思齊敲出安打，兄弟將戰局扳平，但福瑞多接著讓林智勝接著擊出二壘方向雙殺打結束該局。

(中時電子報)