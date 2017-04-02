法警槍殺陸民 陸駐法大使：盼公正調查

針對中國大陸公民劉少堯在巴黎遭警察槍殺身亡，中國大陸駐法國大使翟雋1日說，希望法國方面對此事「有一個公正合理的調查結果」，給死者家屬一個交代。

新華社報導，翟雋1日與巴黎警方、巴黎華僑及華人代表，針對劉少堯案及加強保護巴黎華僑、華人及陸等事宜，進行「長時間交流」。

翟雋事後在巴黎警察局接受駐當地陸媒訪問時說，願意相信法方在調查案情真相方面「表現出來的誠意」，他也讚賞法方、特別是巴黎警察局為改善治安狀況而採取的一系列措施。

他說，此案發生以來，巴黎華僑、華人對此事「有一些反應」，希望法國警方「理性對待」巴黎華僑、華人的反應；也希望這些反應都是「理性的、合法的」。

翟雋表示，希望此事不要影響法國華僑、華人的生活，也希望未來仍有更多的陸客到法國旅遊，同時希望中法關係能夠繼續良好發展。1060402

(中央社)