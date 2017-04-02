逼車肇事還怕對方不夠賠 質問「有沒有保險」
藍姓男子1日晚間駕車行經高雄市立文化中心附近，因旁邊有部小客車切入內線車道，他按喇叭示警，沒想到對方張姓駕駛一路逼車，最後擦撞他左前車身停下；藍男將行車記錄器PO上臉書社團爆料公社，還說對方一下車就問他有沒有保險，「好像怕我賺得不夠賠」，態度囂張令人為之氣結。
轄區苓雅分局警方則表示，1日晚間7點50分，獲報林德街與廣州一街口有2部自小客車發生車禍，相關肇事責任將由警方後續釐清，藍姓駕駛已對張姓駕駛提出強制罪告訴，待訊問張男後，將函送地檢署辦理。
(中時)
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