紙紮電腦名牌包 金紙祭品現代化

民眾拜神祭祖時，常常燃燒紙錢來表達心意，隨著社會變遷，也出現了許多新潮的科技祭品，如電腦、名牌包、潮流手錶等紙紮商品，讓祖先也可以趕上時代潮流。

另一方面，焚香燒紙是傳統的民俗信仰，為了兼顧環保，新北市各大寺廟也陸續使用環保金紙、環保金爐及推動減香減爐，新北市民政局呼籲民眾，如果民眾在清明節祭祖時仍有燃燒紙錢的習慣，希望可以減量，並且注意安全。

新北市道教總會理事長謝榮壽表示，傳統紙錢的原料來源是竹子，傳統每一百張紙錢疊成一疊，統稱為一支，竹子製作比起木材更為環保便利。在台灣南北，紙錢款式大同小異，大約可分成三大類，金紙、銀紙及紙錢。

謝榮壽指出，黏上金箔的金紙，一般而言對象為神明或去世滿三年以上的往生者；黏銀箔的銀紙，對象則是地基主或者好兄弟；紙錢則是依據不同的法事有不同的使用，例如紙馬用於神明開光時，燒給神明作為守護的天兵天將。

依據每種紙錢的用途不同，製作師傅會蓋上不同的紅印，例如神明誕辰會蓋上天金，祭拜土地公和財神則是用福金。

精通蓮花紙製作的宏豫金香鋪楊老闆表示，民眾在祭祀時，為了讓祖先時也可以跟得上時代，商家紛紛推出時下流行的產品，例如電腦、名牌包、名牌手錶等祭祀商品，希望祖先也可以體驗現在的科技產品，還有重機等交通工具，讓祖先可以有代步的工具。

楊老闆說，曾經有民眾因為往生的家人每天都騎摩托車，因此特地要求商家做一台摩托車來燒給家人代步。

位於新北市土城區製香38年的香舖老闆阿文師表示，為了響應環保，現在的紙錢體積越做越少，而且原料來源都是再生紙，透過燒得少跟回收紙再利用，讓民眾可以在傳統信仰和環境保護間取得一個平衡點，希望大家在拜神和祭祖時可以燒得好又燒得少。

此外，阿文師也推薦民眾可以使用環保蠟燭，這種模擬燭火採用LED燈，會閃爍自然光芒，無火、無煙、無熱，不會有空氣污染的問題，且更安全，即便外出，也可安心點燈。

民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，為了永續環保，推動各寺廟減香減爐，近2年已有財團法人新北市鎮南宮及顯應祖師泰山巖等28間寺廟響應，共減爐69爐。

他說，也有些寺廟在信仰及環保上投入許多努力，如永和保福宮和三重義天宮，除了使用環保金紙外，並且配合市府政策將紙錢集中焚燒，將金爐改為環保金爐，降低有害物質排放，並將宮內所有燈具更換為LED燈，祭祀神明用香也會選擇環保用香，鞭炮也特別採用環保連珠炮，漸進式改變信眾參拜習慣。

另外，民政局呼籲民眾不妨考慮以米代金或以功代金，多做功德的方式來取代燃燒紙錢，俗話說心誠則靈，既環保又健康。1060402

(中央社)