大陸千家企業納稅13億 僅3成為民企
中國大陸國家稅務總局數據顯示，去年中國大陸年納稅額超過人民幣3億元（約新台幣13.5億元）的企業達1062家，但民營企業比重不到3成。
央視網引述中國大陸國家稅務總局局長王軍的話指出，2016年年納稅額超過3億元的企業有1062家，其中312家是民營企業。
這些民營企業的稅收收入較前一年成長9.1%、營業收入成長12.5%、淨利潤成長15.1%，都要比國有企業、外資企業高。
王軍還表示，從全中國大陸納稅500強企業來看，其中有42家為民營企業，去年的繳稅總額、營業收入、淨利潤也都遠高於其他納稅500強企業。
此外，由於研發費用可以稅前扣抵，激勵中國大陸網路、新能源等領域民營企業擴大科研投入，也為企業創新轉型、持續發展提供動力。1060402
(中央社)
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