小龍女住進醫院 吳綺莉連聲嘆氣「不要再問」

吳綺莉又被女兒報警指控。(圖／翻攝自吳綺莉微博)

吳綺莉近日又被女兒「小龍女」吳卓林報警指控言語恐嚇，之後吳卓林就在臉書宣告要離開香港，到泰國散心，不過今(2日)早她已悄悄返港住進醫院，吳綺莉也趕緊去探視。

吳綺莉和女兒間摩擦不斷，在吳卓林離開香港後，她開記者會控訴成龍，從女兒出生到現在，從來都不聞不問，還向女兒喊話「我希望你回家」，現香港《蘋果》就接到爆料，表示吳卓林已返港住進醫院，但詳細病況還不知道。

而被問到女兒為何住院，吳綺莉連聲嘆氣說：「我不知道怎麼答，她一個人在醫院，不舒服」，還請記者不要再問，至於向太的一番言論，她也說不知怎麼回答。

(中時電子報)